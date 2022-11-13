Вывезли 2 грузовика погибших: ВСУ в Херсонской области "химарснули" здание с 500 оккупантами

В Херсонскую область к оккупантам прилетел взрывной "привет" от ВСУ.

На Херсонщине в результате "прилета от ВСУ оккупанты вывезли два грузовика погибших.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе получили уточненную информацию о "прилетах" по базе оккупантов в Днепрянах на Херсонщине.

"Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение оккупантов в Херсонской области. В районе населенного пункта Днепряны, по зданию, где находились до 500 оккупантов, нанесен высокоточный удар. По его результатам в Таврийск вывезли два грузовика погибших захватчиков. которых, вскоре, умерли еще 16 человек", — говорится в сообщении.

Это еще не окончательные данные.

Напомним, что 12 ноября, общие боевые потери среди личного состава ВС РФ составили около 80 210 человек. За сутки было ликвидировано более 800 оккупантов.

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