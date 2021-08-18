Вывезли в багажнике: в Николаевской области трое мужчин похитили и избили подростка

Злоумышленников полиция нашла.
В селе Березнеговатое 17-летний парень обратился к врачам. При осмотре на теле парня были обнаружены телесные повреждения. Медики сообщили о происшествии полицию.
Об этом сообщили в полиции Николаевской области.
Выяснилось, что трое местных жителей выследили парня, схватили и силой посадили в багажное отделение автомобиля "ВАЗ-2106". Нападавшие увезли его за пределы населенного пункта, где избили. Предварительно известно, что конфликт между ними произошел из-за личных неприязненных отношений.
Правоохранители установили личности злоумышленников и их местонахождение. Ими оказались жители соседнего населенного пункта.
Всем трем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления. Следствие продолжается.
Напомним, похищение шестилетнего мальчика случилось в селе Слобода (Черкасская область), когда он играл на улице. К преступлению может быть причастен его отец — гражданин Германии.