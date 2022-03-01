"Вывезли в центр страны и бросили": пленные россияне рассказали, как попали на войну с Украиной (видео)

Пополняйте счета нашим воинам-героям.

Пленные бойцы русской армии в телефонном разговоре с родителями рассказали, как попали в Украину. По словам одного из них, командиры вывезли их почти в центр страны под видом учений и бросили.

Видео записали защитники 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана И. Выговского.

"Ну обычно, бросили. Под названием "учения" вывезли в другую страну и просто бросили нас. Почти в центр Украины нах*й, под обстрелы. Просто уехали все", — рассказал пленный в разговоре с отцом.

По словам советника МВД Антона Геращенко, всем пленникам нужно давать возможность неограниченно звонить по телефону домой.

"Пополняйте счета нашим воинам-героям... Это важно!" – подчеркнул он.