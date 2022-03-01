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"Вывезли в центр страны и бросили": пленные россияне рассказали, как попали на войну с Украиной (видео)

"Вывезли в центр страны и бросили": пленные россияне рассказали, как попали на войну с Украиной (видео)

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"Вывезли в центр страны и бросили": пленные россияне рассказали, как попали на войну с Украиной (видео)

Пополняйте счета нашим воинам-героям.

Пленные бойцы русской армии в телефонном разговоре с родителями рассказали, как попали в Украину. По словам одного из них, командиры вывезли их почти в центр страны под видом учений и бросили.

Видео записали защитники 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана И. Выговского.

"Ну обычно, бросили. Под названием "учения" вывезли в другую страну и просто бросили нас. Почти в центр Украины нах*й, под обстрелы. Просто уехали все", — рассказал пленный в разговоре с отцом.

По словам советника МВД Антона Геращенко, всем пленникам нужно давать возможность неограниченно звонить по телефону домой.

"Пополняйте счета нашим воинам-героям... Это важно!" – подчеркнул он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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