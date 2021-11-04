Вывезли в лес и избили дубинкой: в Польше двух полицейских обвиняют в издевательстве над украинцем

Вывезли в лес и избили дубинкой: в Польше двух полицейских обвиняют в издевательстве над украинцем

Полицейским грозит до 5 лет лишения свободы.

В г. Млава в Мазовецком воеводстве в Польше двух полицейских подозревают в избиении 30-летнего украинца. По этому факту в польской прокуратуре уже приступили к расследованию.

Об этом сообщает naszamlawa.pl.

Инцидент произошел еще 16 сентября, однако об этом стало известно только в ноябре. По данным польских СМИ, 16 сентября в 22:00 польская полиция получила информацию о том, что на улице Жеромского во Млаве группа мужчин устроила дебош. Они громко ссорились. На место происшествия прибыли двое полицейских, которые задержали 30-летнего украинца, превысив свои полномочия.

Районный прокурор города Млава Марцин Багинский сообщил, что правоохранители отстранены от исполнения обязанностей.

"Из-за необоснованных мер принуждения у потерпевшего на 7 дней ухудшилось здоровье. Его уже допросил суд. Объяснения подозреваемых проверяются", — сообщил Марцин Багинский.

Как добавляет издание codziennikmlawski.pl со ссылкой на пресс-офицера полиции во Млаве Анну Павловскую, после инцидента потерпевший украинец пришел в полицию, чтобы заявить о нарушении во время задержания. Однако его заявления не приняли, аргументируя это тем, что он нетрезв. Тогда потерпевший обратился в польскую прокуратуру. Там он сообщил, что его польские полицейские якобы вывезли в лес и один из них избил дубинкой. После этого правоохранители бросили пострадавшего в лесу.

Районный прокурор Млавы сообщил, что польским полицейским грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Польше после избиения стражами порядка скончался 25-летний украинец Дмитрий Никифоренко из Немирова Винницкой области. Парень попал к вытрезвителю, где подвергся пыткам со стороны польских полицейских.

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