Вывод подделки COVID-сертификатов в отдельную статью УК: комитет ВР поддержал законопроект

Согласно законопроекту, за использование поддельных COVID-сертификатов украинцам будет грозить до двух лет заключения.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект о выводе подделки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов в отдельную статью Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщается на сайте ВР.

Проект закона №6084 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок" рассмотрели 6 октября в режиме видеоконференции.

Отмечается, что документ предусматривает дополнение Уголовного кодекса статьей 3213, которой будет устанавливаться ответственность за:

использование лицом заведомо поддельных COVID-сертификатов, результатов ПЦР-тестирования или справок о выздоровлении от коронавируса в виде штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничения свободы на срок до двух лет;

внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тыс. до 68 тыс. грн или лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет;

изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. грн или лишения свободы на срок до трех лет.

Комитету по вопросам правоохранительной деятельности, который является главным по подготовке документа, предлагается рекомендовать Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу с учетом предложений.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко и председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказали, что Минздрав намерен лишать лицензий медучреждения, работников которых будут "ловить" на повторных нарушениях.

Новости Украины: правительство хочет усилить ответственность за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов

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