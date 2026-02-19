Вывод войск из Донбасса: стало известно о новой идее, которую обсуждали в Женеве

© ТСН.ua

Реклама

В ходе переговоров в Женеве стороны обсудили новый формат возможного вывода войск из Донбасса. Речь идет об идее создания демилитаризованной зоны, которую не контролировала ни одна из армий.

Об этом пишет The New York Times.

О чем говорилось в Женеве

Как говорится, Россия требует от Украины передать контролируемые ею земли в Донецкой области как условие прекращения войны. Это территория протяженностью около 80 километров и шириной 64 километра, которая включает десятки городов и сел. Она расположена между линией фронта и границей региона.

Реклама

Украина отказалась выводить войска в одностороннем порядке, заявив, что это будет побуждать Россию к повторному нападению, в Украине или где-либо еще. Киев попросил гарантий безопасности, чтобы удержать Москву от нарушения любого прекращения огня.

По словам лиц, согласившихся говорить на условиях анонимности, во время переговоров последних недель официальными лицами озвучивалась идея создания демилитаризованной зоны, которую не контролировала бы ни одна из армий.

«Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в частности в 28-пунктный план, предложенный администрацией Трампа в ноябре», — пишут аналитики.

Ранее Зеленский рассказал о довольно сложных переговорах в Женеве, потому что позиции сторон отличаются. Украинский лидер прокомментировал, каковы наиболее спорные вопросы. Да, это статус оккупированных Российской Федерацией территорий на востоке Украины и будущее Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую контролируют оккупанты.

Реклама

Как писал The Atlantic, на переговорах украинская сторона демонстрирует гибкость, вопреки сложностям предложенных инициатив. По данным источников, обсуждалась идея создания на части Донецкой области «свободной экономической зоны» — не подчиняющейся ни одной из сторон.