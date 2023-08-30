Выводы неутешительны: в Минздраве рассказали о действенности ультразвуковой терапии

Сегодня есть немало "экспертов", настаивающих на всесильности ультразвуковой терапии в лечении самых разных заболеваний.

Однако современные исследования по действенности ультразвука – крайне скептичны. Они показывают, что долгосрочные преимущества от применения ультразвука – минимальны, а эффективность самого метода почти не отличается от фиктивного ультразвука.

Об этом сообщает Минздрав.

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В частности, к подобным выводам пришла Наоми Чинн из отдела спортивного здоровья и физических упражнений британского Университета Халла. Вместе со своими коллегами она проанализировала эффективность терапевтического ультразвука при лечении повреждений мягких тканей. Вывод – неутешительный. Доказательств оказалось недостаточно. Из семи качественных исследований, которые удалось найти Чинну и команде в базах данных PubMed и Cochrane, лишь два продемонстрировали минимальную клиническую пользу от лечения поврежденных мягких тканей с помощью ультразвука.

Разновидность ультразвуковой терапии – фонофореза – также не оправдала себя. Он предусматривает использование ультразвука для доставки терапевтических препаратов, якобы улучшая их поглощение и проникновение через кожу. С применением противовоспалительного геля процедура должна облегчать боль и уменьшать воспаление при многих заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Впрочем, доказательств, подтверждающих его эффективность, оказалось недостаточно. Особенно когда речь идет о лечении симптоматического остеоартрита коленного сустава.

Специалисты добавляют, что ультразвук не имеет никаких преимуществ по сравнению с плацебо или 151 видом электротерапии в лечении коленного и тазобедренного остеоартроза.

"Во время полномасштабной войны, развязанной Россией, мы не имеем права тратить драгоценное время пациентов на неэффективные, недоказательные методы лечения и реабилитации. Наши люди нуждаются в эффективной медицинской помощи и качественном восстановлении", — резюмировали в Минздраве.

Отметим, на сайте Кабинета министров появилась петиция о безрецептурной продаже средств экстренной контрацепции. Ее подписали более 25 тысяч украинцев.

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