Вывозил из Украины комплектующие для флота: в Сумской области национализирован завод российского сенатора

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о национализации ООО "Мотордеталь — Конотоп" в Сумской области, принадлежащего подсанкционному сенатору Совета федерации России Сергею Калашникову.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, суд разрешил национализацию 100% уставного капитала предприятия "Мотордеталь — Конотоп". Это один из крупнейших заводов в Европе, производящий гильзы цилиндров для автомобильных, тепловозных и корабельных двигателей.

До полномасштабного российского вторжения Калашников поставлял продукцию конотопского завода в РФ для нужд тамошнего военно-промышленного комплекса. Уникальные комплектующие были необходимы россиянам для производства военных кораблей.

Завод "Мотордеталь — Конотоп"/Фото: motordetal.com.ua

В СБУ также сообщили, что в качестве сенатора Совета федерации от Костромской области Калашников голосовал за ратификацию "договоров" о признании "ЛДНР". А после начала полномасштабного вторжения чиновник поддержал "присоединение" временно оккупированных украинских регионов Украины к России.

По этому факту сейчас идет досудебное расследование в рамках дела о "финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".

Напомним, ранее в Полтавской области арестовали украинское имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина. Общая стоимость изъятых активов – более 1 млрд. грн.

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