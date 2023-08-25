Вывозил украинское зерно в РФ: СБУ в Киеве отыскала коллаборанта из Запорожья

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших агрохолдингов Запорожской области, организовавшего поставки украинской сельхозпродукции в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, предатель переправлял в страну-агрессорку оптовые партии зерна и продукты садоводства, которые выращивают компании фигуранта на временно оккупированной территории региона. Собранные урожаи агропродукции, прежде всего пшеницы, коллаборант "экспортировал" в страну-агрессор через Бердянский порт.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ нашли бизнесмена-коллаборанта в Киеве, куда он переехал из Бердянска после захвата украинского города.

Коллаборант из Запорожья вывозил украинское зерно в РФ / Фото: Служба безопасности Украины

По данным следствия, после переезда в столицу владелец агробизнеса наладил дистанционное управление собственными компаниями на временно оккупированной части Украины. Для этого он оставил в Бердянске своего компаньона, осуществлявшего фактическое управление сельхозпредприятиями.

Для "беспрепятственного" ведения бизнеса на временно оккупированной территории фигуранты "перерегистрировали" его по российскому законодательству и согласились платить "налоги" в бюджет РФ. Кроме того, у них был еще и контракт с так называемым "Министерством образования и науки Запорожской области".

Коллаборант из Запорожья вывозил украинское зерно в РФ / Фото: Служба безопасности Украины

Во время обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные деньги, а также документы, печати и компьютерная техника с поличным.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении его сообщнику, который находится на временно оккупированной части Украины. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, в Донецкой области задержали российскую агентку. Сторонница путинских войск передавала оккупантам данные о дислокации участвующих в контрнаступлении под Бахмутом подразделений ВСУ.

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