Вывозили мужчин десятками: в Раде рассказали, как нардепы устроили еще одну схему для уклонистов

Нардепка Соломия Бобровская утверждает, что ее коллеги вывозили за границу уклонистов, оформляя их как своих водителей в командировки.

Некоторые народные депутаты причастны к незаконным схемам вывоза военнообязанных мужчин за границу.

Об этом на брифинге заявила народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

"У депутатов это была история водителей. Я впервые узнала, что мы можем иметь водителей, которые могут ехать с нами за границу. Классно, я буду теперь знать. Мои коллеги, как оказалось, вывозили десятками тех людей. Мы сами ездим за рулем или на поезде", – рассказала Бобровская.

Имена нардепов, устроивших эти схемы, она не назвала.

Напомним, что Минкульт с 3 марта временно перестанет выдавать письма для содействия деятелям искусства и медийщикам в выезде за границу. Также мы писали, что в Украине изменились правила пересечения границы для перевозчиков гуманитарных и медицинских грузов.

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