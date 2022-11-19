Вывозили уклонистов через Россию и Крым. СБУ "накрыла" масштабную преступную группировку

СБУ в нескольких областях Украины нейтрализовала межрегиональную преступную группировку, организовавшую нелегальный вывоз за границу мужчин призывного возраста через территорию РФ.

Об этом сообщила прессслужба СБУ.

Злоумышленники предлагали потенциальным призывникам тайно уехать в Южный Кавказ или страны Евросоюза через Россию. "Цена вопроса" составляла от 2,5 до 8 тыс. дол. с клиента в зависимости от направления движения.

"За эти деньги злоумышленники обещали вывезти в оккупированный Крым через Запорожскую область, а дальше по "керченскому мосту" в РФ", — рассказывают в СБУ.

Для этого нарушители даже установили контакт с кадровым сотрудником пограничного подразделения ФСБ. Именно он за "вознаграждение" должен был обеспечивать беспрепятственный "проход" уклонистов через российскую границу. Чтобы связаться с представителем вражеской спецслужбы, злоумышленники использовали анонимные мессенджеры.

Фото: СБУ

Еще один "маршрут", предлагаемый фигурантами, пролегал через приграничные районы Сумской области. Там для незаконного выезда призывники собирались идти по "обходным" путям вне контрольно-пропускных пунктов.

Еще один канал нелегальной миграции проходил через западные регионы Украины. Чтобы его реализовать, злоумышленники обещали оформить своих клиентов в качестве водителей агропромышленных предприятий, транспортирующих сельхозпродукцию в ЕС.

СБУ поймала нарушителей "на горячем", когда те получали средства за скрытый вывоз в Евросоюз двух уклонистов.

Во время более 20 обысков по местам нахождения участников группировки в Запорожской, Николаевской, Одесской, Львовской и Черновицкой областях правоохранители обнаружили доказательства преступной деятельности, в том числе мобильные телефоны, которые использовали для общения с врагом.

Фото: СБУ

В настоящее время шесть участников преступной группировки сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий установила личности еще 11 предателей, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области.

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