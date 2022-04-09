"Вывозим людей под бешеными обстрелами": в Луганской области 9 апреля действуют пять гуманитарных коридоров

Обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске немного усложнил эвакуацию.

В субботу, 9 апреля, в Луганской области будут действовать пять "зеленых коридоров" для выезда мирных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Гуманитарные кридоры будут работать по направлениям:

Северодонецк,

Лисичанск,

Рубежное,

Попасная,

Горная община.

"Каждый эвакуационный день как последний. Россияне не дают обезопасить жизнь жителей Луганщины. Каждый день вывозим людей под бешеными обстрелами. "Режима тишины" враг не придерживается в принципе. О чем можно говорить, если несколько попыток спасти жителей Попасной были напрасны? Туда вообще трудно добраться "Эвакуация из Рубежного тоже фактически номинальна, потому что большинство людей не в состоянии выбраться из центрального района, оккупированного россиянами", — говорится в сообщении Гайдая.

По его словам, обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске российскими войсками несколько усложнил эвакуацию. Впрочем, "есть наработанные варианты эвакуации, и мы будем вывозить жителей области до последней возможности".

В настоящее время вокзала Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений. Несмотря на это, эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаровка в Луганской области, подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, с начала войны "Укрзалізниця" не прекращает вывозить в западные регионы мирное население с территории Луганской и Донецкой областей, где ныне российские оккупанты сосредоточивают свои силы. Список поездов на 9 апреля – в материале.

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