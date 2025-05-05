Вывозить 17-летних юношей за границу из-за мобилизации безосновательно: в МОН объяснили ситуацию

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий

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Мобилизационный возраст в Украине составляет 25 лет, и таким он остается. Его понижение не рассматривается. Поэтому вывозить 17-летних сыновей за границу из-за страха мобилизации безосновательно.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передает «Главком».

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Винницкий подчеркнул, что призывной возраст в Украине не меняли.

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«Я напоминаю, что у нас мобилизационный возраст — 25 лет, и нет никаких перспектив его снижения. Поэтому паника, что „я должен вывезти сына в 17 лет, потому что его мобилизуют“ — абсолютно нерациональная», — подчеркнул Винницкий.

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По его словам, в этом году на национальный мультипредметный тест (НМТ) зарегистрировались 312 490 человек — всего на 18 меньше, чем в прошлом. Около 20 тысяч из них сдают тест за границей, что свидетельствует о намерении поступать именно в украинские университеты.

Михаил Винницкий подчеркнул, что украинские заведения высшего образования остаются конкурентоспособными, а качество бакалавриата высокое.

По его словам, студенты в Украине являются «звездами в европейских магистерских программах».

«Это признак того, что содержание нашего образования на должном уровне», — добавил он.

Более того, замминистра отметил, что многие ученики 10–11 классов находятся за границей, однако часть из них возвращается в Украину уже для поступления в университет.

Эти дети очень часто возвращаются в украинскую систему на уровне высшего образования. Есть пересечение границы и туда, и обратно», — сказал Винницкий.

Замминистра выразил мнение, что родителям следует выбирать отечественное образование как более эффективный путь к самореализации.

«Образование — это всегда подготовка своих граждан к жизни в своем государстве. Если я иду в польскую систему, то становлюсь иммигрантом. А если ты остаешься иммигрантом, то начинаешь с самой низкой социальной ступени», — сказал он.

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Замминистра признал, что Украина потеряла большинство иностранных студентов — с 83 тысяч до 8 тысяч, что является финансовой потерей. Но для внутренней аудитории украинское образование сохраняет привлекательность.

Напомним, ранее директор Фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут ответил, нужно ли мобилизовывать украинцев от 20 лет.

Также речь шла о том, что в Украине часть студентов может потерять отсрочку от мобилизации. В ВР в ближайшее время будут рассматриваться соответствующие изменения в законодательстве.

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