Вывозить ценные документы из Украины пока нет оснований — Данилов

Вывозить ценные документы из Украины пока нет оснований — Данилов

По его словам, "каждое учреждение знает, что нужно делать в разных случаях".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине нет оснований для вывоза и эвакуации ценных документов.

Об этом он сказал 11 февраля на брифинге по итогам заседания СНБО в Харькове.

Секретарь СНБО отметил, что все учреждения на территории Украины работают согласно тех регламентов, которые существуют в соответствии с разными обстоятельствами в стране.

"На сегодняшний день мы не имеем оснований для того, чтобы вывозить сейчас и эвакуировать документы. Если такие основания будут, соответствующие органы и структуры сразу будут работать в соответствующем направлении", — отметил Данилов.

Напомним, новые спутниковые снимки компании Maxar показывают, что РФ продолжает наращивать военную мощь в Крыму, Беларуси и на западе России. В результате этого мировые партнеры Украины продолжают оказывать свою помощь. Так, 11 февраля в Киев прибыли еще 130 тонн американского оружия, а Эстония объявила о выделении гуманитарной помощи более чем в 350 тысяч евро.

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