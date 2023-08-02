Вывозят на "отдых" в Россию: оккупанты планируют за лето "промыть мозги" детям из Запорожья

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтерам приказали вывезти более 10 тысяч местных детей на так называемый "отдых".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Украинских детей оккупанты вывозят в лагеря, которые расположены в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и т.д. Проект курирует партия кремлевского диктатора Владимира Путина "Единая Россия". Цель состоит в том, что подвергнуть детей идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия".

"Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы. В эту программу вовлечена не только верхушка агрессора или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", — отмечается. в сообщении.

Следует заметить, что в таких обстоятельствах часто дети становятся жертвами циничных преступлений. Так, в детском лагере Анапы, что имеет "символичное" название "Счастливое детство", пять школьниц стали жертвами педофила. Среди них – четыре девочки с временно оккупированных территорий Донбасса.

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