Вывозят на "отдых" в Россию: оккупанты планируют за лето "промыть мозги" детям из Запорожья

Детей стали вывозить в лагеря на территории России.
На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтерам приказали вывезти более 10 тысяч местных детей на так называемый "отдых".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Украинских детей оккупанты вывозят в лагеря, которые расположены в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и т.д. Проект курирует партия кремлевского диктатора Владимира Путина "Единая Россия". Цель состоит в том, что подвергнуть детей идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия".
"Это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы. В эту программу вовлечена не только верхушка агрессора или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", — отмечается. в сообщении.
Следует заметить, что в таких обстоятельствах часто дети становятся жертвами циничных преступлений. Так, в детском лагере Анапы, что имеет "символичное" название "Счастливое детство", пять школьниц стали жертвами педофила. Среди них – четыре девочки с временно оккупированных территорий Донбасса.
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