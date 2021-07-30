Вывозят прицепами: в курортной Кирилловке показали, как коммунальщики борются с медузами (фото/видео)

В поселковом совете призвали добровольцев присоединиться к уборке медуз.

В Кирилловке Запорожской области коммунальщики каждое утро вывозят прицепами мертвых медуз, которых убирают с побережья городского пляжа.

Об этом сообщают в Кирилловском поселковом совете.

Проблема массового появления медуз на пляжах Кирилловки стала одной из главных для коммунальщиков в этом году. В КП "Развитие курортной зоны" сообщают, что каждое утро с 5:00 до 6:00 их работники выезжают на уборку мертвых медуз с Центрального пляжа Кирилловки.

По словам директора КП Александра Жеребца, каждое утро с Центрального пляжа в период большого накопления медуз коммунальщики вывозили 1-1,5 полных тракторных прицепа мертвых медуз.

"Несмотря на то, что в последнее время медуз значительно уменьшилось на побережье Кирилловки, мы должны быть готовы в любой день выйти и вместе привести в порядок наши центральные пляжи, — говорит Александр Анатольевич. — Такие проблемы надо решать сообща".

Напомним, что местные жители Генического Горки и работники базы отдыха "Арабатская Стрелка" вышли на берегу моря, чтобы убрать пляж от медуз и мусора.

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