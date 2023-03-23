Вывозят столы, стулья, бойлеры: представители УПЦ МП начали выезд из Киево-Печерской лавры — Минкультуры

Монахи УПЦ МП выезжают, несмотря на заявления, что купола почернели или пещеры перекрыты навсегда, отметил Александр Ткаченко.

В Министерстве культуры рассказали, что представители УПЦ Московского патриархата начали выезд из Киево-Печерской лавры.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"На самом деле процесс выезда монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры происходит, это может засвидетельствовать любой прохожий. Они вывозят столы, стулья, бойлеры. Тем не менее сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать сохранение состояния движимого и недвижимого имущества. Они выезжают, несмотря на заявления, что купола почернели или пещеры перекрыты навсегда", — отметил Ткаченко.

Министр добавил, что громкие заявления митрополита Павла (Лебедя) не соответствуют реалиям.

"То есть понемногу они уезжают. Есть представители МВД и СБУ, есть проверки на выезде из Лавры. Процесс контролируется", – сказал он.

По словам Ткаченко, если комиссия обнаружит, что в Лавре чего-то не хватает, то представители московского патриархата будут нести ответственность по закону.

Напомним, Украинская православная церковь Московского патриархата должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта.

В то же время, несмотря на прекращение договора аренды, монахи якобы отказались покидать территорию Киево-Печерской лавры.

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