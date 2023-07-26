Вывозят в Беларусь: Кислица сообщил, сколько украинских детей оккупанты депортировали под видом "оздоровления"

В Беларусь под видом "оздоровления" вывезли три тысячи украинских детей.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза по обсуждению обстрелов исторического центра Одессы и портовой инфраструктуры, передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

Он заявил о насильственном перемещении украинских детей с оккупированных территорий.

"Их подвергают антиукраинской индоктринации и пропаганде, направленной на прививку ненависти к Украине, ее языку, культуре и истории", — отметил постпред.

Помимо депортации в Россию, перемещение в пределах оккупированных территорий детей также вывозят в Беларусь. По имеющейся информации, с начала вторжения в Беларусь из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей под видом "оздоровления" было вывезено более трех тысяч украинских детей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба зачитал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке отрывки из детских дневников. В них дети рассказывают о смерти родных, потере дома, а также невыносимых переживаниях, с которыми они вынуждены жить дальше.

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