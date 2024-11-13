Выяснились детали смертельного ДТП в Умани: за рулем был несовершеннолетний парень

12 ноября, около 17:50, в Умани на улице Освободителей произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Предварительно полицейские выяснили, что 17-летний водитель автомобиля BMW, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с маршрутным автобусом БАЗ.

В результате аварии пострадали два пассажира BMW: 18-летнего юношу госпитализировали в больницу, а 16-летний парень, к сожалению, скончался в больнице. Также травмировался 61-летний пассажир автобуса. Врачи предоставили ему помощь на месте, но от госпитализации он отказался.

Напомним, в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадала гражданка Украины.

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