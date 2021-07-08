Выясняли чей Крым: в Харькове уличные "политические дебаты" закончились поножовщиной (видео)

В результате конфликта одного из политических оппонентов порезали ножом.

В Харькове в развлекательном заведении двое мужчин поссорились. Пиком ссоры стало то, что один из них неправильно ответил на вопрос "Чей Крым?"

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Об этом сообщают в телеграмм-канале Харьков 1654.

Отмечается, что инцидент произошел в Харькове сегодня, 8 июля, около 4 утра.

"В "Молодости" произошел "замес", в котором мужчине порезали руку. После чего вызвали охрану и полицию. Нападавший уехал со своими друзьями", — говорится в публикации.

На кадрах слышно, как один из участников конфликта спрашивает другого "Чей Крым?", Тот отвечает "русский". После чего "словесные дебаты" завершились и перешли в "кулачные". В результате один из политических оппонентов получил порезы руки.

Как сообщают в пресс-службе полиции Харьковской области, правоохранителям о драке сообщили очевидцы. На месте происшествия правоохранители опросили свидетелей и установили обоих участников конфликта.

Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до 1 года.

В Харькове выяснения "чей Крым" закончилось поножовщиной

Напомним, что в польском городе Белосток арестовали 41-летнего гражданина Украины по подозрению в убийстве 48-летнего соотечественника. По неофициальной информации, между мужчинами возник спор о территориальной принадлежности Крыма.

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