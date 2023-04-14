Выявили пестициды: Словакия запретила перерабатывать украинское зерно

Зерно из Украины не прошло санитарную проверку в городе Коларово.

Министерство сельского хозяйства Словакии запретило перерабатывать и использовать в пищу украинское зерно. В ходе проверки 1,5 тонн зерна в городе Коларово обнаружили опасные пестициды.

Об этом информирует пресс-служба словацкого ведомства.

"В контролируемом образце подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека", — говорится в сообщении.

Теперь планируют проверить все украинское зерно и муку на территории Словакии. О результатах анализа качества зерна государство собирается уведомить все страны ЕС.

Министр сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан в пятницу, 14 апреля, намерен провести встречу с послом Украины Мирославом Касраном, а также министрами сельского хозяйства Польши, Чехии и Венгрии.

Ранее мы сообщали, что экспорт украинского зерна в Польшу приостановлен как минимум до июля этого года.

Накануне министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что Соглашение по "зерновой инициативе" продлили еще на 120 дней.

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