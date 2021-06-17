Выявления патологий у новорожденных: ВР выделила 300 млн на неонатальный скрининг

Документ предусматривает создание современных центров неонатального скрининга в регионах Украины.

Верховная Рада поддержала законопроект о выделении 300 млн гривен на неонатальный скрининг.

Об этом сообщает ТСН.ua.

За документ в первом чтении проголосовал 331 нардеп и 333 — во втором.

Неонатальный скрининг — это выявление у новорожденных детей врожденных или наследственных заболеваний, подлежащих коррекции.

Документ предусматривает создание современных центров неонатального скрининга (ЦНС), которые бы обеспечили обследования новорожденных всех регионов Украины, и высокотехнологичного референс-центра для подтверждения диагноза, а также мониторинга лечения.

"Это позволит нам выявлять новорожденных детей, имеющих врожденные или наследственные заболевания, подлежащие коррекции. Как правило, такие дети рождаются без видимых признаков патологии. Но когда заболевание уже прогрессирует, патологические изменения в организме становятся необратимыми и приводят к существенной инвалидизации и ранней смерти пациентов", — пояснил с трибуны Верховной Рады глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр подчеркнул, что своевременная диагностика и правильное лечение позволит избежать развития патологий у новорожденных.

В январе прошлого года Минздрав сообщал, что Украина является одной из первых в Европе в печальном рейтинге уровня младенческой смертности — 7,5 на тысячу живорожденных.

Ранее сообщалось, как получить украинское свидетельство о рождении ребенка с оккупированных Донбасса и Крыма.

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