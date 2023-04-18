Выявлены дополнительные факты издевательства офицера Нацгвардии над военными в части в Ивано-Франковской области (видео)

Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.

Следователи Государственного бюро расследований обнаружили дополнительные факты издевательства офицера Национальной гвардии над военными в части в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Сотрудники ДБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии.

Сейчас идет расследование на территории воинской части. Сотрудники ДБР опрашивают свидетелей и потерпевшего.



"Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий... Сейчас офицеру готовится сообщение о подозрении по этой статье. Предусмотренное статьей наказания – лишение свободы сроком до 12 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области, в Западном территориальном управлении Национальной гвардии офицер избил солдата. На видео можно увидеть, как военный с кулаками набросился на подчиненного. Он обзывал его нецензурной бранью, с требованием идти в штаб.

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