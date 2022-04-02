"Выйди на работу — помоги фронту": Арестович призвал украинцев восстанавливать экономику страны

По словам Арестовича, восстановление экономики в Украине поможет и психологическому состоянию украинцев.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев выходить на работу и таким образом помогать фронту.

Об этом он сказал на брифинге 2 апреля.

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"Экономический блок призывает всех возвращаться к нормальной жизни или близкой к нормальной жизни там, где это возможно — в тех районах, которые освобождены от противника и не несут особой угрозы. А тем более, в городах центральной и западной Украины, или на востоке и в центре Украины, где нет непосредственной угрозы", — призвал Арестович.

По его словам, восстановление экономики — критически важно для восстановления социально-политической и психологической жизни украинцев.

"Возвращение к бытовым привычкам, включая выход на работу, очень способствует восстановлению психики, здоровья и наступления мира и согласия в наших городах. Тот, кто ходит сейчас на работу, наиболее действенным способом помогает фронту и нашей общей победе. Лозунг дня: выйди на работу — помоги фронту и Украине", — заявил советник главы ОП.

Напомним, Алексей Арестович также сообщил, что российские войска в дальнейшем пытаются оцепить украинских военных в зоне ООС на Донбассе, однако фронт держится.

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