Выжигает все: в чем секретная сила украинского дрона "Бегемот", который атаковал мост через Чонгар

Украинский ударный дрон «Бегемот» / © Украинский милитарный портал

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Украинский ударный дрон «Бегемот», который атаковал Чонгарский мост, становится новым кошмаром для российских захватчиков благодаря уникальной комбинированной боевой части. Военный аналитик Алексей Гетьман объяснил, как именно это оружие выжигает вражеские позиции.

Об этом майор запаса рассказал в эфире Radio NV.

Гетман раскрыл характеристики беспилотника «Бегемот», оснащенного комбинированной боевой частью: она сочетает 40 кг осколочно-фугасного заряда и 30 кг термобарического.

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"Термобарическая, мы понимаем, что это за взрывчатое вещество. Сначала распространяется определенный газ, а затем он поджигается. То есть спрятаться крайне трудно. Газ распространяется, заходит в щели, в укрытие и потом уже подрывается и выжигается. Это первое действие. Выжгли воздух, и там нет уже кислорода, уменьшается давление, и идет потом барический удар. Природа пытается выровнять давление, это давление упало, потому что за пределами этого взрыва давление больше. И идет условная взрывная волна внутрь и добавляет повреждений тому личному составу, который там находится и технике», — пояснил аналитик.

По его словам, осколочная часть боезаряда предназначена для поражения живой силы противника. Комбинированное оснащение «Бегемота» создано таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность поражения .

«Это очень неплохая комбинация, и я уверен, что россиянам немного хуже станет от такого», — добавил Гетьман.

Отдельно эксперт прокомментировал вопрос разрушения мостов, отметив, что полностью уничтожить такую конструкцию достаточно сложно.

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«Чтобы мост завалился — надо в опору попасть и взорвать опору. Это не так просто сделать. Разрушать мосты лучше всего диверсионными средствами или мощным ракетным ударом по опоре моста», — считает майор запаса.

Украина атакует мост в Чонгаре — последние новости

Напомним, 6 июня оккупационные власти сообщили об ударе ВСУ по мосту в районе Чонгара, из-за чего движение в Крым через пункт «Джанкой» было временно перекрыто. Транспортный поток перенаправили через пункты «Армянск» и «Перекоп». В Центре стратегических коммуникаций ВСУ отмечали, что это существенно усложнит логистику российских войск на юге.

9 июня Силы обороны Украины снова ударили по Чонгарскому мосту, из-за чего движение перекрыто. Российский гауляйтер Владимир Сальдо подтвердил повреждения в результате ночной атаки БпЛА и призвал водителей пользоваться объездными маршрутами через Армянск и Перекоп.

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