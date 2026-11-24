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В городе Шептицкий (бывший Червоноград) Львовской области в результате пожара в собственной квартире скончался 35-летний ветеран 3-й отдельной штурмовой бригады Евгений Горожанкин. Мужчина получил ожоги 55% тела после воспламенения, которое произошло во время зарядки бионического протеза ноги.

Об этом сообщает «Твой город»

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Трагедия произошла 5 сентября в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. По словам соседей, перед тем, как дом охватил пламя, они услышали взрыв.

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По информации издания, в тот день ветеран поставил на зарядку протез ноги. В результате пожара мужчина получил тяжелые ожоги. Медики госпитализировали его, однако спасти жизнь не смогли. Ветеран скончался в больнице.

В полиции изданию подтвердили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электросети.

Что известно о погибшем ветеране

Евгений Горожанкин некоторое время жил в Германии, куда еще в детстве его увезла мама. Однако после начала полномасштабной войны мужчина вернулся в Украину и в 2024 году добровольно присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады.

На фронте он получил тяжелое ранение. Врачам удалось спасти военного, однако ему ампутировали ногу. Из-за травмы мужчину демобилизовали.

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Несмотря на пережитое, Евгений не терял оптимизма, строил планы на будущее с любимой девушкой и хотел и дальше помогать украинскому войску.

Его мама Елена рассказывала, что даже после ампутации сын стремился вернуться к побратимам, чтобы поддерживать их. Однако из-за повреждения второй ноги сделать это было невозможно.

«Он даже после ампутации рвался к собратьям, думал, может, сможет вернуться, чтобы помогать им. Однако у него и вторая нога была повреждена, лечил ее, поэтому о возвращении на фронт не могло быть и речи», — вспоминала мама героя Елена в комментарии местным СМИ.

Почему зарядка бионического протеза может быть опасной

В издании выяснили, что современные бионические протезы оснащены литий-ионными аккумуляторами. Такие батареи чувствительны к перегреванию, коротким замыканиям и резким перепадам напряжения.

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Особую опасность представляют перебои с электроснабжением: после возобновления подачи света в сети возможны скачки напряжения, создающие дополнительную нагрузку на зарядные устройства.

В связи с трагедией близкие погибшего призывают людей с ампутациями быть особенно внимательными при заряжании протезов.

Раньше мы рассказывали историю украинского защитника, потерявшего руку на фронте, но нашедшего счастье.

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