Выжил после трех суток в дебрях: эпическая история спасения пенсионера из Ровенщины

Григорий Соловей / © Суспільне

Четверо суток бродил по лесам и болотам 71-летний житель Березного на Ровенщине, ища дорогу домой. С собой имел только коробку спичек в кармане. Григорий Соловей поехал за ветками для веников и заблудился в дебрях. Его искали правоохранители, лесоводы и местные жители.

Григорий Соловей рассказал «Суспільному», как четыре дня бродил дебрями и болотами.

2 октября 71-летний мужчина поехал на велосипеде в лес, чтобы нарезать веток, но домой в тот день не вернулся.

«Ушел я в лес в четверг утром. Из дома уехал, еще не было семь часов. Заехал в лес, нарезал резок на веника — такой пучок. Думаю, поеду туда дальше, там еще есть резки. Да и так, туда поеду и выеду на Балашевку. Надо было мне ехать туда? Я уехал. Еду, еду, еду. То туда, то сюда», — рассказал мужчина.

Григорий Соловей выехал на поляну с ягодами, а дальше сбился с маршрута. Сказал, что увидел огни, похожие на свет фар, и шел на них:

«Вижу — свет горит. Ну, думаю, вышел там, где у нас есть дорога. Я вот так присяду, ну уехала машина, свет горел-горел и где-то не стало. Я уже так и пошел на этот свет. Иду, иду — снова свет, снова я присматриваюсь. Я раз, наверное, 20 останавливался. Там камыш растет „под потолок“, с этой стороны — лоза, канавы порыты бобрами. И такие дубы! Я таких дубов сколько лет прожил еще не видел».

Первые двое суток мужчина почти не спал, продолжал искать дорогу домой. Потом, отметил, останавливался отдыхать чаще, разводил костер, искал еду и воду.

Григорий Соловей с женой Ольгой / © Суспільне

«Я нарвал две горсти калины. Пришел к дубу, пососал ту калину и пошел нарвал аиры, разобрал, поел и думаю, понемногу буду идти. Набрал воды еще там, „чаю“ этого из болота и пошел дальше. Приехали два парня, школьники с удочками, где рыбу там ловили».

Подростки вывели дедушку на дорогу и уехали привезти ему воды. В это время там ехала бригада энергетиков Березновского участка, среди них электромонтер Павел Волынский.

Мы ехали на аварию. Бобер сгрыз дерево и это дерево упало на линию 10 кВт. Смотришь в глаза этого человека и понимаешь, что могло произойти», — сказал Павел Волынский.

Электромонтер Николай Марковец добавил:

«Когда мы ехали туда, было темно. Увидели, что на обочине сидит на коленях человек и просит помощи, и мы остановились. Замерз, мокрый, истощенный полностью. По пояс был полностью мокрый. Вода была как раз, была рыба, даже салат оливье был. Все деду дали — дед поел».

Электрики узнали фотографию Григория, которую разместили в интернете для поиска его родные, и сообщили правоохранителям. Те уже четвертые сутки искали пенсионера.

«Создали специальную поисковую группу, которая состояла из 20-30 мужчин личного состава отделения полиции, также были привлечены и гражданские люди, также привлекали 17 работников лесной охраны, лесхоза Березневского. Также в небо поднимались каждый день, пока есть световая пора, два квадрокоптера», — рассказал начальник сектора отделения полиции №4 Тарас Ковбасюк.

Из леса дедушка выбрался со своим велосипедом и ветками. Сказал, что хочет сделать из веток веники и подарить полицейским, которые привезли его домой:

«Я им лично занесу утром, я их там понахожу, тех ребят. К ним может кто-то попадает на несколько суток, это будет мести».

Дома Григория Соловья ждали его жена Ольга и дочь Валентина.

«Уже говорили, может, где плохо стало, мож упал лежал, может и волки съели. Ну всякая мысль была. Полиция привозит, мы бросились к нему уже. Говорю: „Дед, как так получилось?“. Говорит: „Огонек, огонек“, — вспомнила Григория Соловья Ольга.

