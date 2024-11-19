Выжил только отец: во время обстрела Глухова погибли мама и два сына – щемящие фотографии

Цинизм и кровожадность – именно то, что заложено в генетическом коде россиян.

В Сети показали фото мамы и ее детей, погибших в результате обстрела Глухова в Сумской области. Из всей семьи выжил только отец.

Татьяна, Никита и Василий

Как отмечается, семья переехала из Эсманской общины, чтобы в Глухове найти более безопасное место. Но у судьбы, к сожалению, был другой план. 18 ноября их жизнь отобрала русский обстрел.

Старшему сыну был 21 год, а младшему за несколько дней должно было исполниться 8 лет. После кровавого обстрела выжил только отец.

Напомним, армия РФ 19 ноября ударила по общежитию в Глухове Сумской области. В результате атаки известно об 11 погибших.

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