Выжил в Иловайске, но погиб от рук сослуживца: детали о жертве стрелка в Днепре

Выжил в Иловайске, но погиб от рук сослуживца: детали о жертве стрелка в Днепре

Знакомые погибшего не верят, что он был причастен к "дедовщине".

35-летний начальник караула, старший лейтенант Александр Буганов, который, как и еще четыре человека, погиб от рук нацгвардейца Артемия Рябчука в Днепре, воевал в АТО, выжил в Иловайске и побывал в плену оккупантов.

Об этом информирует Оbozrevatel.

По словам его друга, Буганов служил во Внутренних войсках еще до 2014 года.

"Мы вместе работали в воинской части 3056 в Херсоне. Я уволился, а он остался. Потом их отправили в АТО на Донбасс. Александр был в Иловайске, попал в плен. Я никогда не расспрашивал его о том времени, проведенном в плену. Для него это была трудная тема", – рассказал знакомый убитого.

В свободное от службы время Александр увлекался мотоциклами. Вместе с женой воспитывал двух маленьких дочерей.

Знакомые погибшего не верят, что Буганов был причастен к "дедовщине".

"Он был очень положительным и веселым человеком, любил пошутить. Я не верю тому, что рассказывают о каких-то якобы неуставных отношениях в их части. Он не из таких людей. Он настоящий мужчина и военный", – уверяет друг Александра.

Напомним, в Днепре на территории завода "Южмаш" ночью 27 января 20-летний нацгвардеец расстрелял сослуживцев. В результате погибли 5 человек, в том числе и женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в Днепропетровской области — полиции он сдался сам. Парню грозит пожизненное заключение.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.