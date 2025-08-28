Выжил в Крынках и Бахмуте, но бежал в Литву: история военного инструктора, бежавшего за границу

Инструктор ВСУ вернулся из отпуска из-за границы

Украинский военный, прошедший ад в Крынках на левом берегу Херсонщины и Бахмут, а затем работавший инструктором в одном из учебных центров ВСУ, не вернулся из отпуска в Литве.

Печальную историю рассказал волонтер Роман Доник, в 2022 году с командой офицеров и инструкторов запустивший тренинг, чтобы подготовить командиров отделений.

«Инструктор не вернулся из отпуска… Из Литвы. Семья уехала, дождались его в отпуск и, скорее всего, жена „выкрутила“ руки шантажируя детьми. Видимо после того, как приняла решение не возвращаться в Украину никогда. Так мосты сжигать, это надо уметь», — пишет волонтер.

По его словам, этот военный выжил в Крынках и Бахмуте, получил хорошую профессию, безопасное место службы (ведь существует запрет на перевод с инструкторских должностей в пехоту), имел авторитет и определенное признание, хороший коллектив, перспективы развития, но это его не остановило.

«Как должен поступить командир в дальнейшем с учетом этого опыта? Не отпускать людей в семьи? Это не честно. Есть ведь случаи, когда люди по два года не могли из боевых частей уйти в отпуск и только после перевода в НЦ (учебный центр — Ред.), смогли реализовать отпуск. Чтобы увидеть семью. Чтобы увидеть тех, ради кого пошли воевать», — размышляет Доник.

Также волонтер предположил, что страны Балтии вскоре тоже могут подвергнуться агрессии РФ и находиться в состоянии войны. Тогда этот беглец, как и другие украинцы в Европе, могут быть мобилизованы, но уже в состав иностранных армий.

Ранее комбат жестко высказался о разрешении на выезд за границу для мужчин 18-22 лет.