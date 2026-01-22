Выжила в ловушке: в Днепре спасли жительницу поврежденного дроном дома (фото, видео)

Из поврежденного дома в Днепре спасли женщину / © скриншот с видео

После российского удара по Днепру 22 января из поврежденного многоквартирного дома удалось спасти женщину, которая, очевидно, оказалась заблокированной в квартире.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы, обнародовав видео с места событий.

На роликах видно, как после атаки на Днепр женщина стоит возле открытого окна поврежденного дома. Скорее всего, выход из квартиры был заблокирован. Чрезвычайники устроили спасательную операцию.

На видео из Сети виден момент спасения женщины.

Женщина в окне поврежденного дома / © соцмережі

Спасенная в Днепре женщина / © соцмережі

Напомним, днем 22 января российский дрон атаковал жилой дом в Днепре, вызвав пожар. Мэр Борис Филатов подтвердил попадание, отметив, что все подробности будут обнародованы позже.