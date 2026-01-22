ТСН в социальных сетях

Украина
43
1 мин

Выжила в ловушке: в Днепре спасли жительницу поврежденного дроном дома (фото, видео)

В Днепре удалось спасти женщину, которая звала на помощь с высоты разбитого дома.

Ирина Лабьяк
Из поврежденного дома в Днепре спасли женщину

Из поврежденного дома в Днепре спасли женщину / © скриншот с видео

После российского удара по Днепру 22 января из поврежденного многоквартирного дома удалось спасти женщину, которая, очевидно, оказалась заблокированной в квартире.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы, обнародовав видео с места событий.

На роликах видно, как после атаки на Днепр женщина стоит возле открытого окна поврежденного дома. Скорее всего, выход из квартиры был заблокирован. Чрезвычайники устроили спасательную операцию.

На видео из Сети виден момент спасения женщины.

Женщина в окне поврежденного дома / © соцмережі

Женщина в окне поврежденного дома / © соцмережі

Спасенная в Днепре женщина / © соцмережі

Спасенная в Днепре женщина / © соцмережі

Напомним, днем 22 января российский дрон атаковал жилой дом в Днепре, вызвав пожар. Мэр Борис Филатов подтвердил попадание, отметив, что все подробности будут обнародованы позже.

