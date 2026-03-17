ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
715
Время на прочтение
1 мин

Выжили чудом: работники «Новой почты» в Запорожье попали под обстрел на рабочих местах (видео)

В Запорожье российские захватчики атаковали инновационный терминал СІЧ, восемь человек в больнице.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Удар по инновационному терминалу СИЧ в Запорожье / © Новая почта

Во вторник, 17 марта, утром враг нанес удар по инновационному терминалу СІЧ в городе Запорожье.

Об этом сообщила прессслужба «Новой почты» в Facebook.

Все находившиеся на смене сотрудники живы. Часть работников, находившихся во время атаки в укрытии, пятеро получили контузии, один был ранен. Пока они находятся под наблюдением врачей, мы оказываем им всю необходимую помощь.

Сейчас компания «Новая почта» уточняет масштабы повреждений и делает все возможное для скорейшего возобновления работы терминала.

«Сразу после атаки мы переключились на резервные логистические мощности, чтобы сберечь стабильность доставки. Процессы уже перестроены — команда работает в усиленном режиме. Мы продолжаем работать, несмотря ни на что», — говорится в сообщении компании.

Ситуацию прокомментировал также глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он рассказал о последствиях вражеского удара по Запорожью.

«Утром враг попал двумя снарядами по территории города Запорожья напрямую. Сейчас враг почти не нанес ущерб гражданской инфраструктуре. Но нанес ущерб промышленной инфраструктуре, непосредственно, а именно логистическому хабу одной из служб доставки. Пока нам известно о восьми раненых, всем оказывается соответствующая медицинская помощь. Несколько многоэтажных домов пострадали, в части выбиты окна. Пока продолжается ликвидация последствий вражеского попадания», — рассказал чиновник.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie