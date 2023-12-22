"Выжили и это главное": известный телеведущий в результате атаки на Киев остался без квартиры

Сам он с семьей не пострадал, но его квартира полностью разрушена.

Известный телеведущий телеканала ICTV Андрей Ковальский из-за вражеской атаки БПЛА на Киев остался без квартиры.

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Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

Он заявил, что сам он с семьей не пострадал, но его квартира полностью разрушена.

Его жена Татьяна Хитрик в соцсетях написала "выжили и это главное… квартиры теперь нет".

В своих соцсетях Ковальский поблагодарил слова поддержки.

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Все цели – и то хорошо", – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вечером 21 декабря во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов, КГГА сообщала о работе ПВО.

Кроме того, мы ранее информировали, что кафиры начали атаковать Украину "шахедами" нового образца.

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