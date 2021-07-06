Выжили всех птиц, лезут в окна и устраивают беспорядок: под Днепром вороны терроризируют местных жителей

Жители устали от такого соседства.
В Павлограде Днепропетровской области горожане жалуются на нашествие агрессивных ворон. Птицы оккупировали город, оттеснили других птиц, а также устраивают беспорядок, забираются на балконы и заглядывают в окна.
Об этом сообщает "Днепр областной".
По словам местных жителей, вороны, которые этой весной захватили значительную часть Павлограда, уже съели все потомство скворцов, голубей и воробьев, а кукушек и дятлов оттеснили за территорию города.
"Атаки ворон мы наблюдаем теперь каждый день. Примерно с 4:00 утра открыть окно невозможно: вместо щебета ласточек, к нам доносится карканье ворон, которые устраивают бесконечные драки", — рассказывают местные.
Они говорят, что питаются птицы в местных мусорных баках, содержимое которых разносят по всей округе, в том числе и на территорию детсадов, где гуляют дети.
Жители, измученные таким соседством, уже хотят наклеивать на мусорные бачки изображение глаза, по их расчетам, это будет отпугивать птиц.
Напомним, что в Киеве прохожий стал объектом нападения ворон. Птицы налетели на него и пытались клюнуть.