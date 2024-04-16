Выживший после российских пыток украинец подал иск на РФ в Аргентине: почему это крайне важно

Украинец, которого пытали российские оккупанты, подал беспрецедентную юридическую жалобу против РФ в суд в Аргентине. Это дело может стать первым случаем рассмотрения военных преступлений России в Украине вне Европы и США, используя принцип универсальной юрисдикции.

Украинец, утверждающий, что его пытали российские оккупанты, подал юридическую жалобу на РФ в Аргентине. Это необычная попытка добиться ответственности за военные преступления россиян в то время, когда аналогичными исками прокуратура Киева переполнена.

Об этом пишет Reuters.

В своем заявлении украинец называет имя одного человека, еще двоих идентифицируют по позывным или военным знакам, и других, имена которых не называются. Он обвиняет их в применении электрического тока и незаконном тюремном заключении как формах пыток в середине-конце 2022 года.

Мужчина, который попросил Reuters не называть его имени из-за опасений за свою семью, которая все еще находится на оккупированных Россией частях Украины, подал жалобу в Федеральный суд в Буэнос-Айресе против людей, которые, по его словам, пытали его, чиновников, которые руководили центром заключения на юге Украины, где, по его словам, его удерживали, и его начальника на работе, которого он обвиняет в содействии жестокому обращению.

"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Применяли электрошок. Это было невероятно больно, поэтому я потерял сознание. Мне удалось выжить. Многие люди до сих пор там", — сказал он в интервью Reuters в Буэнос-Айресе.

Почти 70-страничную правовую жалобу показали Reuters команда юристов мужчины и члены украинской неправительственной организации The Reckoning Project, совместно возбудившие дело. Она содержит якобы свидетельства других лиц, которые содержались в том же центре заключения, подтверждающие обвинения, а также выводы экспертов ООН о подобной практике пыток на местах, включая ту, о которой идет речь.

В жалобе говорится, что электрические кабели были прикреплены к уху и пальцу мужчины, чтобы пропускать ток через все его тело. Его и других содержали в камерах площадью 10 квадратных метров по 12-20 человек.

Ибрагим Олаби, главный юридический советник по этому делу, сказал, что мужчину допрашивали и пытали около 20 дней. Впоследствии его отпустили без предъявления обвинений, и он сумел скрыться на неоккупированной территории Украины.

Команда юристов мужчины попросила не разглашать детали в заявлении, которые могли бы идентифицировать мужчину, точное место и время предполагаемых событий, а также личности предполагаемых преступников, ссылаясь на беспокойство относительно безопасности мужчины и целостности производства.

Теперь аргентинский суд должен решить, будет ли он принимать жалобу, на что могут пойти месяцы. До этого времени заявка не обнародуется.

Исторический шаг

Если аргентинские прокуроры примут жалобу, это будет первое дело о вероятных военных преступлениях России в Украине, возбужденное за пределами Европы и Соединенных Штатов.

"Сегодняшняя подача — важный исторический шаг. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь аргентинскому правосудию в его стремлении к правде и справедливости", — сказал Юрий Белоусов, руководитель отдела военных преступлений Генпрокуратуры Украины.

Он сказал, что использование так называемой универсальной юрисдикции имеет решающее значение для Украины, учитывая множество дел, связанных с вероятными военными преступлениями, которые создали "беспрецедентный вызов для нашей системы правосудия". По словам Белоусова, украинская прокуратура зарегистрировала более 126 тысяч дел о военных преступлениях после большого вторжения России в феврале 2022 года.

Следует отметить, что после знаковых судебных процессов над лидерами бывшей военной диктатуры в 1980-х и начале 2000-х годов Аргентина превратилась в одного из мировых лидеров в сфере универсальной юрисдикции.

Используя этот принцип, прокуроры могут возбуждать дела за военные преступления и преступления против человечности в других странах, даже если жертвы и преступники не связаны с Аргентиной.

"Такой случай универсальной юрисдикции, подобный этому, сигнализирует преступникам, что преступления имеют свою цену, и вы никогда больше не сможете легко путешествовать, вы не сможете пересечь границу, не задумываясь, что произойдет на другой стороне", — сказал Ива Вукусич, эксперт по международному праву в Утрехтском университете.

В прошлом году следственная комиссия ООН обнаружила, что применение Россией пыток в подконтрольных ей районах было широко распространенным и систематическим. Эксперты установили, что пытки применялись в основном в следственных изоляторах российских властей и преимущественно в отношении лиц, которых россияне называют украинскими информаторами.

Реакция России

Следует добавить, что Министерство обороны России отказалось от комментариев для Reuters. Москва отрицает совершение военных преступлений в Украине и отклонила предыдущие ордера на арест Международного уголовного суда.

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