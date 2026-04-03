Обстрел Украины

В пятницу, 3 апреля 2026 года, Россия нанесла масштабный комбинированный удар по территории Украины. Под прицелом оказалась гражданская инфраструктура, жилые кварталы, детские учреждения и энергетическая система. В результате обстрелов в нескольких регионах есть погибшие и десятки раненых, среди которых — дети и животные.

ТСН.ua собрал все подробности атаки.

Трагедия в Киевской области

В Киевской области зафиксировано попадание и падение обломков в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах.

Последствия атаки России / © МВС

По словам главы Киевской ОВА Николая Калашника, по состоянию на данный момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших.

Последствия атаки России / © МВС

«Фиксируют последствия в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты», — сообщил Калашник.

В Вишневом в результате удара дрона «Шахед» погиб охранник на строительстве. По данным журналистов паблика «Украина Сейчас», мужчина находился в сторожке, которая была полностью разрушенной.

Последствия атаки России / © скрин с видео

Рядом расположены школа и детсад, где ударной волной выбило окна именно в тот момент, когда дети пришли на занятия.

Дата публикации 11:49, 03.04.26 Количество просмотров 352 В Вишневом под Киевом «Шахед» ударил между детским садом и школой

В Обуховском районе дрон попал в 10-этажный жилой дом, повредив квартиру на пятом этаже. Как отметила спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан, в этом секторе обошлось без жертв.

Последствия атаки России

Удар по ветеринарной клинике: погибло около 20 животных

Особенно жестокому удару подвергся поселок Чабаны в Фастовском районе. Вражеский дрон попал в ветеринарную клинику, вызвав масштабный пожар.

Дата публикации 13:11, 03.04.26 Количество просмотров 281 На Киевщине дрон попал в ветклинику: ни одно животное не выжило

По предварительным данным, люди не пострадали, но ни одно животное не выжило. Пресс-секретарь ГСЧС подтвердила гибель около 20 воспитанников заведения.

Последствия атаки России / © из соцсетей

Разрушенная улица в Коростене и жертвы в Житомирской области

В Житомирской области массированный обстрел также привел к разрушениям. В Коростене в результате двух волн атаки была разрушена почти целая улица.

Дата публикации 14:03, 03.04.26 Количество просмотров 2887 Удар по Коростеню на Житомирщине: россияне уничтожили почти целую улицу

По информации ОВА, уничтожено 18 зданий, а более 100 жилых домов получили повреждения.

Медицинский директор областного Центра экстренной медицинской помощи Виктор Гринев сообщил «Суспільному», что во время второй волны атаки в частном секторе погибла 70-летняя женщина.

Последствия атаки России

Генеральный директор Коростенской центральной городской больницы Сергей Ковердун в комментарии «Житомир.info» отметил, что в больницу госпитализированы семь человек, среди которых трое детей: «Состояние пострадавших разное: тяжелое, среднее. Весь коллектив больницы оказывал необходимую помощь. На территории больницы подняли все шлагбаумы, люди самостоятельно подвозят пострадавших».

Кровавый день в Харькове

Харьков в очередной раз оказался под прицелом вражеских беспилотников. Днем 3 апреля оккупанты атаковали Шевченковский район города. По данным городского головы Харькова Игоря Терехова и главы ОВА Олега Синегубова, последствия атаки оказались трагическими. Один из пострадавших мужчин, за жизнь которого боролись медики, скончался в больнице.

Последствия атаки России / © из соцсетей

«Один из мужчин, раненых сегодня в Харькове, к сожалению, скончался в больнице. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил Олег Синегубов.

Последствия атаки России / © из соцсетей

Пока известно о семи пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых — 60-летний мужчина и 30-летняя женщина. В городе зафиксировано масштабное задымление, горят гражданские автомобили. Несмотря на работу экстренных служб, мэр города предупредил об угрозе повторных ударов.

Последствия атаки России / © из соцсетей

Удар по центру Сум: вражеский БпЛА попал в ТРЦ

Не менее напряженной ситуация остается в Сумах. Здесь враг нанес удар по самому центру города, выбрав целью гражданский объект. Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, один из беспилотников попал непосредственно в торгово-развлекательный центр.

В результате утренней атаки в Сумах пострадали шесть человек, среди которых 17-летняя девушка. Однако трагедии в области на этом не остановились. В Великописаревской громаде враг атаковал гражданский автомобиль, убив водителя. Еще одна смерть зафиксирована в Белопольской громаде: там дрон попал в мотоблок, на котором передвигались местные жители. Один человек погиб на месте, другой получил ранения.

«Враг продолжает прицельно бить по гражданским. Будьте осторожны и во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях», — призвал глава области.

Охота на людей в Херсоне: взрывчатку сбросили на маршрутку

В Херсоне утро 3 апреля началось с охоты на мирных жителей. Около 8:30 в Днепровском районе города оккупанты сбросили взрывчатку с дрона непосредственно на маршрутное такси с пассажирами. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Шанько.

В результате атаки на автобус ранения получили семь человек. Среди пострадавших: 19-летняя девушка, три женщины от 43 до 68 лет и трое мужчин. У всех пациентов тяжелые травмы.

Последствия атаки России / © Фото из открытых источников

«У всех пострадавших — взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, множественные осколочные ранения рук, ног, туловищ», — уточнил Шанько.

Самым тяжелым остается состояние 51-летнего водителя маршрутки. Мужчина получил множественные ранения брюшной полости и ног. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Сколько целей удалось сбить

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что РФ сознательно направляет атаки на гражданских: «Именно поэтому комбинированная атака происходит в рабочий день с применением большого количества дронов, ракет».

По данным Воздушных Сил Украины, всего было зафиксировано 579 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось уничтожить 541 цель:

24 крылатые ракеты Х-101;

«2 крылатые ракеты «Искандер-К»;

515 вражеских БпЛА разных типов.

Однако зафиксировано попадание 11 ракет и 27 дронов на 20 локациях.

Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в Киеве, Житомирской, Черкасской областях введены экстренные отключения света. В «Укрэнерго» предупредили, что графики не действуют до полной стабилизации ситуации. Также ограничения продлены на Полтавщине и Черниговщине.