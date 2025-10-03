Patriot

Россия усовершенствовала алгоритмы управления баллистическими ракетами, что значительно усложнило их перехват системами противовоздушной обороны, в частности Patriot. Новые маневры на финальном участке траектории затрудняют работу ПВО и нуждаются в обновлении алгоритмов перехвата

Об этом в эфире «Эспрессо» сказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

«Наша энергетическая инфраструктура в этом году будет находиться под большой угрозой, прежде всего, от ударов российских „шахедов“. Для окончательного уничтожения враг также может применять удары ракетами „Искандер-М“ и „Кинжал“, — отметил Криволап.

По словам аналитика, россияне модернизировали алгоритмы управления баллистическими ракетами. Раньше траектория их полета была другой: когда ракета приближалась к цели, она переворачивалась и резко падала почти вертикально. В этот момент перехватчики Patriot могли их сбивать. Теперь же враг изменил подход: ракета начинает маневрировать на заключительном участке баллистической траектории, что значительно усложняет ее перехват и уничтожение средствами ПВО.

«Мы ожидаем от компании Raytheon, разработчика соответствующих систем, что они смогут предоставить обновление алгоритмов перехвата, ведь теперь война происходит на уровне алгоритмов. Речь идет не о кардинальных технических решениях, а исключительно об оптимизации алгоритмов перехвата, и это действительно сложно. Поэтому эффективность перехвата ракет Кинжал или Искандер-М средствами систем Patriot значительно усложнилась», — добавил Криволап.

