- Украина
- 560
- 1 мин
Вызов для Patriot: новые алгоритмы ракет РФ сделали перехват значительно сложнее — авиаэксперт
Россия усовершенствовала алгоритмы баллистики: эксперт Криволап рассказал о понижении эффективности перехвата системой Patriot.
Россия усовершенствовала алгоритмы управления баллистическими ракетами, что значительно усложнило их перехват системами противовоздушной обороны, в частности Patriot. Новые маневры на финальном участке траектории затрудняют работу ПВО и нуждаются в обновлении алгоритмов перехвата
Об этом в эфире «Эспрессо» сказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.
«Наша энергетическая инфраструктура в этом году будет находиться под большой угрозой, прежде всего, от ударов российских „шахедов“. Для окончательного уничтожения враг также может применять удары ракетами „Искандер-М“ и „Кинжал“, — отметил Криволап.
По словам аналитика, россияне модернизировали алгоритмы управления баллистическими ракетами. Раньше траектория их полета была другой: когда ракета приближалась к цели, она переворачивалась и резко падала почти вертикально. В этот момент перехватчики Patriot могли их сбивать. Теперь же враг изменил подход: ракета начинает маневрировать на заключительном участке баллистической траектории, что значительно усложняет ее перехват и уничтожение средствами ПВО.
«Мы ожидаем от компании Raytheon, разработчика соответствующих систем, что они смогут предоставить обновление алгоритмов перехвата, ведь теперь война происходит на уровне алгоритмов. Речь идет не о кардинальных технических решениях, а исключительно об оптимизации алгоритмов перехвата, и это действительно сложно. Поэтому эффективность перехвата ракет Кинжал или Искандер-М средствами систем Patriot значительно усложнилась», — добавил Криволап.
Напомним, США рассматривают передачу Украине ракет Tomahawk и Barracuda.