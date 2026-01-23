Вызов для ПВО: The Guardian рассказал о новых российских дронах с западными деталями

Рендер дрона-камикадзе «Герань-5» / © ГУР Минобороны

Россия вывела на поле боя новую модель дальнобойного ударного БПЛА «Герань-5». Эксперты предупреждают, что высокая скорость и новейшие технологии этого дрона могут стать серьезным вызовом для украинского ПВО.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные украинской разведки и аналитические отчеты.

Что известно о «Геране-5»

Обломки нового беспилотника, сбитого в начале января, указывают на существенный технологический скачок по сравнению с предыдущими иранскими «Шахедами». Сейчас известно о по меньшей мере двух случаях сбития таких дронов — возле Киева и Днепра.

Ключевые характеристики новинки:

Конструкция: в отличие от дельтовидных «Шахедов», «Герань-5» имеет цилиндрический фюзеляж и крылья, что делает его похожим на обычный самолет.

Скорость: благодаря китайскому турбореактивному двигателю дрон разгоняется до 600 км/ч . Это значительно быстрее предыдущей версии (Герань-3), которая выдавала до 400 км/ч.

Дальность и вес: дрон преодолевает до 1000 км и несет боевую часть весом 90 кг .

Западная «начинка»: в сбитых аппаратах обнаружены компоненты из Германии и Китая, а также микросхемы, вероятно, произведенные в США.

Вызов для мобильных групп ПВО

Рост скорости дронов критически сокращает «окно» для их сбития. Мобильные огневые группы на пикапах, являющиеся основой защиты от БпЛА, имеют считанные секунды, чтобы навестись и открыть огонь по цели, лежащей на скорости 600 км/ч.

Новая стратегия Кремля: качество вместо количества

Несмотря на прогнозы о массовом наращивании количества пусков, Москва, похоже, сосредоточилась на технологическом совершенствовании. По данным Института науки и международной безопасности, РФ все чаще оснащает дроны:

видеокамеры и радиомодемы для управления в реальном времени;

переносными зенитно-ракетными комплексами, чтобы атаковать украинские самолеты, пытающиеся сбить беспилотник.

Масштабы производства

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия увеличивает темпы производства. По его словам, страна-агрессор способна производить до 500 дронов в день (учитывая все типы), что почти втрое превышает показатели в прошлом году.

Напомним, авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему сбивать и перехватывать «Шахеды» становится все труднее. Это связано с тем, что россияне постоянно усовершенствуют свои беспилотники.