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"Вызов нашему президенту и нам всем": Ермак прокомментировал покушение на Шефира

"Вызов нашему президенту и нам всем": Ермак прокомментировал покушение на Шефира

president.gov.ua

Авто помощника Зеленского обстреляли утром 22 сентября.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

Заявление появилась на его странице в Facebook.

По словам Ермака, все службы должны принять необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего и привлечь к уголовной ответственности.

"Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками. Покушение на Сергея Шефира — это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе", — говорится в заметке руководителя ОП .

Ермак отметил, что лично знает раненого водителя Шефира: "Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится", — добавил он.

В среду, 22 сентября, под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В иномарку попало десять пуль. Ранения получил водитель Шефира. Его с ранениями госпитализировали в "Феофани.". Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более человек — это ст. 115 УК.

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