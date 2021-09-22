"Вызов нашему президенту и нам всем": Ермак прокомментировал покушение на Шефира

"Вызов нашему президенту и нам всем": Ермак прокомментировал покушение на Шефира

Авто помощника Зеленского обстреляли утром 22 сентября.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал покушение на первого помощника президента Сергея Шефира.

Заявление появилась на его странице в Facebook.

По словам Ермака, все службы должны принять необходимые меры для того, чтобы задержать нападавшего и привлечь к уголовной ответственности.

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"Он не должен избежать наказания вместе с сообщниками и заказчиками. Покушение на Сергея Шефира — это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе", — говорится в заметке руководителя ОП .

Ермак отметил, что лично знает раненого водителя Шефира: "Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро поправится", — добавил он.

В среду, 22 сентября, под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В иномарку попало десять пуль. Ранения получил водитель Шефира. Его с ранениями госпитализировали в "Феофани.". Начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более человек — это ст. 115 УК.

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