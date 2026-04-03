Баштанский районный суд Николаевской области признал незаконным штраф в размере 5100 гривен, наложенный на мужчину за неявку в военкомат. Суд установил, что ТЦК не предоставил доказательств надлежащего вручения повестки. А вызов через мессенджеры не предусмотрен законодательством.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Суть спора и решения суда

Сообщается, что мужчина обжаловал постановление ТЦК, согласно которому он был признан виновным в нарушении правил мобилизации (ч. 2 ст. 210-1 КУоАП). Представители военкомата утверждали, что сообщали призывнику о вызове и рассмотрении дела, в частности через электронные средства связи.

Однако судья пришел к выводу, что территориальный центр комплектования не доказал факт вручения повестки с указанием конкретной даты, времени и места явки. В результате суд отменил штраф, а производство по делу закрыл.

Почему сообщения в мессенджерах не сработали

При рассмотрении дела №468/2930/23 суд выделил несколько ключевых нарушений со стороны ТЦК:

Незаконный способ вызова. Суд подчеркнул, что информирование через мессенджеры (Viber, Telegram и т.п.) не является официальным способом вызова по закону.

Нарушение прав на защиту . Рассмотрение дела о штрафе состоялось без участия мужчины. Поскольку ТЦК не доказал, что вовремя проинформировал о заседании, это лишило гражданина права на юридическую помощь и предоставление объяснений.

Отсутствие повторности. Статья, по которой наложили штраф, предусматривает наказание за повторное нарушение в течение года. ТЦК не предоставил доказательств, что мужчина уже нарушал правила раньше.

Обязанность доказательства вины

Согласно Кодексу административного судопроизводства, именно государственный орган (в этом случае ТЦК) должен доказать, что его решение было правомерным. Поскольку военкомат не предоставил оригиналов документов или надлежащих доказательств вручения повестки, суд принял сторону истца.

Это решение подтверждает, что любое привлечение к ответственности за неявку в ТЦК возможно только при строгом соблюдении процедуры вручения повестки, определенной законом.

