"Вызов всей правоохранительной системе" — Венедиктова об обстреле авто Шефира

Генеральная прокурор рассказала о произошедшем.

Вызовом всей правоохранительной системе назвала нападение на авто Сергей Шефира генпрокурорка Венедиктова. Она сейчас находится на месте обстрела вместе со следователями.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

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"Я подтверждаю факт — действительно неустановленные лица расстреляли авто Сергея Шефира. Намерения у них, судя по всему, были серьезные — автоматная очередь прошила автомобиль. Сегодня брошен вызов правоохранительной системе — утром в Киевской области по дороге между с. Лесники и с. Ходосовка обстреляли автомобиль первого помощника президента Украины. Неустановленные лица, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 10 выстрелов. В результате ранен водитель, которого сейчас госпитализировали ", — отметила прокурор.

Она добавила, что начато производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УК).

"Другие подробности и комментарии будут позже, после проведения первоочередных следственных действий и оценки ситуации. Прошу не спекулировать на этой теме и не заниматься выдумками. Правоохранители делают все возможное с целью установления лиц злоумышленников и их задержание, конечно", — заверила Венедиктова.

Новости Украины: Венедиктова назвала нападение на Шефира вызовом всей правоохранительной системе

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