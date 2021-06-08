Вызвал полицию из-за угроз жены: в Одессе у мужчины копы нашли две гранаты

Его передали работникам СБУ.

В Одессе сегодня утром, 8 июня, мужчина вызвал копов из-за угроз жены, а когда правоохранители приехали — достал из кармана две гранаты.

Об этом сообщили в полиции.

На служебный планшет полицейских приходит вызов "Домашнее насилие". Патрульные направились на место. Мужчина рассказал, что в телефонном разговоре ему угрожала жена, с которой он не проживает. Заявитель заверил, что у него есть все записи их разговоров и он настроен писать на нее заявление.

И когда патрульные прибыли на место, ситуация набрала кардинально других оборотов. Не очень трезвый заявитель показал патрульным две гранаты Ф-1. Он положил их на капот служебного авто. А потом на него надели наручники.

На место вызвали следственно-оперативную группу, взрывотехников, работников СБУ, которым передали задержанного. Гранаты оказались учебными.

Напомним, в Одесской области в Усатовской ОТГ нетрезвый мужчина устроил стрельбу во время застолья с друзьями. Копы, кроме пистолета, нашли у него еще и гранату.

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