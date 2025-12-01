Вызвал полицию из-за "стрельбы", а хотел подвезти дочь: в Кривом Роге мужчина получил штраф

Муж получил 850 грн штрафа, потому что хотел, чтобы полиция подвезла его дочь. / © Facebook/Патрульна поліція України

Нестандартный и необдуманный поступок 52-летнего местного жителя привел к административной ответственности и штрафу. Мужчина совершил заведомо ложный вызов спецслужб, сообщив о якобы стрельбе.

Об этом сообщила Патрульная полиция Кривого Рога.

Как сообщила полиция, в них поступило сообщение о хулиганстве. Заявитель утверждал, что в него стрелял сосед. Экипаж патрульных немедленно прибыл на место происшествия. Однако после общения с заявителем полицейские установили, что информация о стрельбе не подтвердилась.

Гражданин объяснил патрульным, что настоящая цель его вызова была совсем другой: он хотел с патрульными поехать за дочерью в школу. По заведомо ложному вызову специальных служб (полиции, скорой помощи, ГСЧС), патрульные вынесли на мужчину постановление по ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Сумма штрафа составила 850 гривен.

«В очередной раз призываем быть сознательными и напоминаем, за каждый поступок есть ответственность», — подытожили в полиции.

