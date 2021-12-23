"Вызвали недостойные инстинкты для возбуждения страсти": в Полтаве арестовали троих женщин, продававших свои "голые" фото

"Вызвали недостойные инстинкты для возбуждения страсти": в Полтаве арестовали троих женщин, продававших свои "голые" фото

Женщины торговали своими интимными фото в Сети.

В Полтаве суд отправил под ночной домашний арест троих женщин, через Telegram торговавших своими интимными видео и фотографиями.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина".

В Полтаве суд отправил под домашний арест трех жительниц Кременчуга, организовавших "порнобизнес", продавая через Telegram свои интимные фото и видео.

Согласно материалам дела, трое жительниц Кременчуга с июля 2021 через телеграмм-канал Lolitka торговали своими "голыми" видео и фото.

Так, в августе и сентябре фигурантки в мессенджере нашли трех мужчин-клиентов, которые на карту ПриватБанка перечислили им средства, на общую сумму 2200 грн. Женщины же прислали им свои интимные фото и видео.

"Оказывали услуги порнографического характера, которые заключаются в вульгарно натуралистической, непристойной демонстрации гениталий, антиэтических сценах, которые не отвечают моральным критериям, порочат честь и достоинство человека, вызывая недостойные инстинкты, предназначенные для возбуждения половой страсти у других лиц", — говорится в материалах следствия.

Предприимчивость женщин правоохранители расценили как распространение порнографии (ч. 3 ст. 301 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Пока же досудебное следствие продолжается, а подозреваемых суд отправил под ночной домашний арест.

Напомним, что Хмельницкому суд вынес приговор женщине, пытавшейся продать в сексуальное рабство свою несовершеннолетнюю дочь. Она получила 6 лет заключения.

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