"Вызывает беспокойство": в Украине обнаружили новую мутацию COVID-штамма "Омикрон"

Преимущественно новым вариантом "Омикрона" заразились украинцы, вернувшиеся из-за границы.

В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса "Омикрон" – BA.2.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.

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"О вариантах BA.1, BA.2 — да, они зарегистрированы на территории Украины. Пока это единичные случаи, и на самом деле когда мы посмотрим вот эти подвиды, подтипы штамма "Омикрон," то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения людей, вернувшихся из-за границы", — заявил Кузин.

Заметим, что в некоторых частях Европы и Азии BA.2 или "Стелс" начинает вытеснять BA.1. Так, в ряде стран на этот подвариант приходится более половины изучаемых инфицирований. По словам ВОЗ, данных о разнице между подвариантами пока недостаточно для того, чтобы делать выводы об их опасности, однако несколько исследований уже показали, что BA.2 является более заразным, чем исходная линия.

Ранее сообщалось, что "невидимый" вариант "Стелс" имеет много общих мутаций со стандартным "Омикроном", но в нем отсутствуют конкретные генетические изменения, позволяющие использовать лабораторные ПЦР-тесты для выявления возможных случаев инфицирования.

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