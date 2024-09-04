Вызывает сердечные болезни и рак: в Украине запрещено пальмовое масло в некоторых продуктах

Врачи категорически советуют не потреблять пищу, имеющую в своем составе "гидрогенизированное пальмовое масло" детям и взрослым.

В среду, 4 сентября, Верховная Рада приняла закон, полностью запрещающий использование пальмового масла в продуктах детского питания.

Об этом сообщила один из инициаторов запрета народный депутат Елена Винтоняк.

За законопроект 5148 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении качества потребляемых детьми пищевых продуктов" проголосовало 293 народных депутатов.

Принятый закон предусматривает полный запрет на использование гидрогенизированных растительных жиров и масел и других вредных трансжиров в детском питании.

Кроме того, их использование должно быть не более 2 граммов на 100 грамм общего количества всех жиров в продукте в соответствии с европейскими практиками.

Также предусмотрена обязательная маркировка пищевых продуктов, содержащих рафинированные растительные масла.

"Некоторые компании, зарабатывая на сладостях миллиарды, производят их используя опасные трансжиры, которые не только критически вредят нашему здоровью. Это приводит к онкологии (в том числе и детской) и сердечно-сосудистым болезням", — подчеркнула Елена Винтоняк.

По ее словам, сокращение потребления трансжиров может снизить смертность вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку их наличие в рационе повышает риск развития ряда нарушений здоровья у человека. Прежде всего, сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых форм рака, ожирения, диабета, расстройства иммунной системы.

"Врачи категорически советуют не потреблять пищу, которая имеет в своем составе "гидрогенизированное пальмовое масло" детям и взрослым. Она уже давно запрещена во многих странах", — отметила народная депутат.

Напомним, ранее издание Investing назвало продукты, с которыми следует соблюдать осторожность.

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