Дерзский грабеж в автобусе ТЦК: в Одессе сотрудники военкомата "конфисковали" $30 тысяч

В Одессе СБУ задержала две группы ТЦК из-за разбойного нападения на мужчину

В Сухопутных войсках, которым подчиняются все ТЦК, прокомментировали громкий скандал в Одессе, где сотрудники военкомата были задержаны правоохранителями.

В пресс-службе «сухопутки» объяснили обстоятельства инцидента.

Предварительно установлено, что во время мер оповещения сегодня, 21 апреля, группа оповещения остановила гражданское лицо и поместила его в бус ТЦК.

«Во время пребывания в автомобиле у гражданского лица из личных вещей похитили 30 тысяч долларов, после чего высадили его из автомобиля», — говорится в сообщении.

Первая группа оповещения была задержана сотрудниками СБУ на ул. Балковская. Вторая группа оповещения была задержана сотрудниками СБУ в направлении Пересыпского моста.

Во время задержания работники СБУ применили огнестрельное оружие, потому что ТЦКшники отказались остановиться. Пострадавших и травмированных нет. Следственные действия продолжаются. Обстоятельства выясняются группой оперативного реагирования Одесского ВСП.

Отмечается, что начальник Одесского областного ТЦК и Пересыпского районного ТЦК отстранены от исполнения служебных обязанностей. Начальник Главного управления ВСП генерал Левченко проводит служебное расследование.

Громкий скандал в Одессе: СБУ задерживала работников ТЦК

По информации «Суспільне Одеса» со ссылкой на источники в СБУ, восемь задержанных военных Пересыпского ТЦК и участковый требовали 50 тыс. дол. Мужчина сделал вид, что согласен передать 30 тыс. долларов, однако перед этим сообщил о ситуации СБУ.