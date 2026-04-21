Дерзский грабеж в автобусе ТЦК: в Одессе сотрудники военкомата "конфисковали" $30 тысяч
В Одессе группа оповещения ТЦК украла у гражданского $30 тысяч.
В Сухопутных войсках, которым подчиняются все ТЦК, прокомментировали громкий скандал в Одессе, где сотрудники военкомата были задержаны правоохранителями.
В пресс-службе «сухопутки» объяснили обстоятельства инцидента.
Предварительно установлено, что во время мер оповещения сегодня, 21 апреля, группа оповещения остановила гражданское лицо и поместила его в бус ТЦК.
«Во время пребывания в автомобиле у гражданского лица из личных вещей похитили 30 тысяч долларов, после чего высадили его из автомобиля», — говорится в сообщении.
Первая группа оповещения была задержана сотрудниками СБУ на ул. Балковская. Вторая группа оповещения была задержана сотрудниками СБУ в направлении Пересыпского моста.
Во время задержания работники СБУ применили огнестрельное оружие, потому что ТЦКшники отказались остановиться. Пострадавших и травмированных нет. Следственные действия продолжаются. Обстоятельства выясняются группой оперативного реагирования Одесского ВСП.
Отмечается, что начальник Одесского областного ТЦК и Пересыпского районного ТЦК отстранены от исполнения служебных обязанностей. Начальник Главного управления ВСП генерал Левченко проводит служебное расследование.
Громкий скандал в Одессе: СБУ задерживала работников ТЦК
Напомним, что сегодня, 21 апреля, в Одессе произошла стрельба: СБУ задержала военных ТЦК.
По информации «Суспільне Одеса» со ссылкой на источники в СБУ, восемь задержанных военных Пересыпского ТЦК и участковый требовали 50 тыс. дол. Мужчина сделал вид, что согласен передать 30 тыс. долларов, однако перед этим сообщил о ситуации СБУ.