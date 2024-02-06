"Вызывают настоящее возмущение действия сотрудников ДЗНГ": Малюк отреагировал на скандал с Bihus.info

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что в то время, когда сотрудники СБУ проводят операции по уничтожению оккупационных войск России и ослаблению сил врага, настоящее возмущение вызывают действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Так Малюк прокомментировал слежку за командой журналистов-расследователей Bihus.Info – подробности дела читайте по ссылке.

Заявление Василия Малюка опубликовала пресс-служба СБУ.

"К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторок редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов. Отмечаю – такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений. Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНГ СБУ, а президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ. Моя позиция однозначна – не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто сражается с врагом внутри страны, и тех побратымов из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание", — отметил глава СБУ.

Василий Малюк также подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно.

"Сегодня мы не просто строим обновленную СБУ, а защищаем демократические ценности, среди которых – свобода слова и независимость медиа. Для меня лично отныне это сверхприоритет!", — резюмировал глава СБУ.

Напомним, руководителя департамента СБУ уволили из-за слежки за работниками Bihus.Info.

Читайте также ведущие новости дня: