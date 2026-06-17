Взаимные обвинения о "российском следе" и "охота ТЦК": что известно о скандале вокруг "Трухи"

Все о новом медиаскандале вокруг «Трухи» / © ТСН

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Сеть каналов «Труха», давно выросшая из локального паблика у настоящего медиа-гиганта, не раз становилась объектом обсуждений. Один из самых популярных Telegram-каналов Украины, на который подписано более 3 млн пользователей, снова оказался в эпицентре нового громкого скандала. «Труха» мог получить «нового инвестора», якобы связанного с РФ. В то же время, админ канала заявляет о якобы «охоте» на себя.

В деталях истории с «Трухой» разбирался ТСН.ua.

Вероятная продажа «Трухи»: что известно

Харьковский криптопредприниматель Николай Удянский якобы стал новым владельцем телеграмм-сети «Труха». Об этом сообщил Сергей Стерненко и издание Forbes Ukraine.

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В Forbes Ukraine ссылаются на информацию от двух предпринимателей, причастных к медийному и оборонному бизнесу, имена которых не раскрывают. Один из предпринимателей утвердил, что сделка состоялась около двух месяцев назад.

По данным Forbes, Удянский мог приобрести целую сеть телеграмм-каналов Труха за 15-25 миллионов долларов.

Заявление Стерненко о «связях с РФ нового владельца Трухи»

Волонтер, блоггер и советник министра обороны Сергей Стерненко также заявил, что харьковский криптопредприниматель Николай Удянский якобы стал новым владельцем «Трухи».

«Формально админом остается Максим Лавриненко, у которого были некоторые приключения во Львове около двух недель назад. По данным медиа, Удянский может иметь гражданство РФ», — пишет волонтер.

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Николай Удянский — харьковский бизнесмен в сфере криптовалют и соучредитель нескольких криптопроектов.

С 2023 г. Удянский является консулом Румынии в Харькове. Также он является соучредителем Parlament Media Group. Однако утверждает, что не участвует в операционном управлении.

Что говорят Удянский и Лавриненко

Николай Удянский и руководитель проекта Максим Лавриненко в комментарии Forbes Ukraine утверждали, что смены владельцев не было.

По словам Удянского, владельцем сети остается Максим Лавриненко, который и дальше руководит всеми процессами и самим медиахолдингом.

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Лавриненко также опроверг продажу канала и назвал такую информацию слухами, которые «запускают конкуренты».

«Подобные слухи, что „Труха“ якобы продали кому-то появляются уже не первый год. Такие истории запускают конкуренты», — сказал он.

В комментарии «Детектору медиа» Максим Лавриненко также отрицает информацию о продаже.

«Факты остаются неизменными: владелец проекта тот же, что и со дня его создания. Это я — Максим Лавриненко», — сказал он.

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На вопрос о том, заключала ли сеть в последние месяцы какие-либо соглашения по инвестициям, финансовой поддержке, Лавриненко ответил, что это конфиденциальная информация: «Мы не комментируем в публичном пространстве вопросы потенциальных инвестиций, переговоров или других внутренних бизнес-процессов компании».

Ссора между Удянским и Стерненко

В Сети между Николаем Удянским и Сергеем Стерненко разгорелся публичный конфликт. Стороны обменялись обвинениями.

Николай Удянский отреагировал на обвинения Стерненко, назвав их фейками и вбросами. Его заявление опубликовала «Труха».

Удянский заверил, что по возвращении в Украину в 2022 году инвестирует в украинскую экономику, поддерживает оборонные проекты, помогает военным и реализует гуманитарные инициативы.

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Он утверждает, что у Стерненко якобы есть «темные пятна» биографии и связь с криминалом.

Стерненко не остался в стороне и ответил на столь громкие обвинения. Он возразил слухи о криминале, и напомнил, что «нападение с ножом» — это была самооборона от убийц.

В ответ бизнесмен Удянский вызвал Сергея Стерненко пройти полиграф и заверил, что сделает то же самое.

«Один полиграф. Два вопроса. И общество получит ответ на то, что его действительно интересует», — отметил он.

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Мобилизация Лавриненко

Руководитель «Трухи» Максим Лавриненко подтвердил, что его задержали представители ТЦК.

«Меня фактически выследили и задержали пятеро представителей ТЦК», — говорилось в заявлении Лавриненко, которое опубликовала «Труха».

Также он пожаловался на угрозы советника министра обороны Стерненко. По мнению Лавриненко, история с ТЦК — это месть за публикацию информации о коррупционных скандалах в оборонном секторе.

Львовский ОТЦК и СП подтвердил мобилизацию Лавриненко. По данным ведомства, инцидент произошел 5 июня 2026 года в Железнодорожном районе Львова во время плановых совместных мероприятий военнослужащих и представителей Нацполиции.

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В ТЦК отрицали его слова, что Лавриненко якобы «выследили», «задержали пятерых представителей ТЦК», а сами действия якобы происходили «по личному указанию министра обороны».

«Была проведена проверка военно-учетных документов гражданина. В ходе проверки установлено, что в имеющихся учетных данных не была подтверждена действующая отсрочка или бронирование. После этого гражданин был доставлен в Лычаковско-Железнодорожный районный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и прохождения определенных законом процедур, в частности медицинского осмотра для установления степени пригодности к военной службе», — говорится в сообщении ТЦК.

Как понятно из видеозаписи, Лавриненко не был в «розыске ТЦК», а задержание правоохранители мотивировали тем, что он «подлежит мобилизации».

На мобилизацию Лавриненко отреагировало даже Минобороны

В Минобороны прокомментировали скандал по задержанию Лавриненко представителями ТЦК. Хотя в ведомстве и не указали его фамилию, но из контекста понятно, о ком идет речь.

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«В последние дни в информационном пространстве распространяются обвинения о якобы „личной причастности“ руководства Министерства обороны к задержанию одного из граждан. Это не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства.

Там повторили заявление ТЦК, что у Лавриненко не было законных оснований для отсрочки или бронирования. Поэтому его доставили в ТЦК для оформления документов «в соответствии с действующим законодательством».

«Это стандартная процедура, которая применяется ко всем военнообязанным гражданам в таких случаях», — подчеркнули в ведомстве.

Также там заверили, что «никаких личных указаний руководства Министерства обороны по отдельным гражданам не существует и не может существовать».

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Сам скандал Минобороны называет «массированной информационной атакой из-за начала жестких антикоррупционных действий».

«Она началась сразу после того, как Минобороны приняло ряд решений, реально перекрывших коррупционерам возможности зарабатывать на оборонных закупках и других процессах в ведомстве. Последние решения ведомства существенно ограничили возможности злоупотреблений в сфере оборонных закупок и других процессах. Именно поэтому дискредитационные кампании, направленные против Министерства и его руководства, не случайны», — объясняют в Минобороны.

Откуда взялась «Труха»

Telegram-канал «Труха» появился в 2019 году как локальный харьковский канал «Тру Харьков».

«Особенностью стало то, что практически сразу „Труха“ начала предлагать деньги за контент — читатели могли присылать оперативные фото и видео с места происшествия и получить за это оплату. Таким образом, „Труха“ смогла аккумулировать больше эксклюзива и обходить конкурентов», — говорилось в расследовании NGL Media и «Грунт».

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Эти издания писали, что инвестором «Трухи» может быть харьковский бизнесмен Владимир Литвин. Однако Максим Лавриненко эту информацию опровергал.

Журналисты-расследователи этих изданий утверждают, что «расценки на рекламу позволяют этой сети телеграмм-каналов зарабатывать сотни тысяч долларов в месяц».

Сам Лавриненко утверждал, что деньги для раскрутки канала ему дали друзья из ІТ-индустрии, но не называет их имена.

Особенно канал стал популярен в 2022 году после начала полномасштабного вторжения, когда оперативно отписывал все актуальные новости.

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