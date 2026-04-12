Украина
2106
1 мин

Взгляд, тронувший Украину:: история спасения 2-летней одесситки, выжившей под ударом РФ

В Одессе выписали из больницы 2-летнюю Каролину, которую во время удара 6 апреля беременная мать закрыла собой от «Шахеда».

Дмитрий Гулийчук
Спасатели встретились с 2-летней девочкой, спасшую во время обстрела в Одессе

Спасатели встретились с 2-летней девочкой, спасшую во время обстрела в Одессе / © Hromadske.ua

В Одессе из больницы выписали 2-летнюю девочку Каролину, фото спасения которой во время вражеского удара тронуло всю Украину.

Историю ребенка, которую удалось спасти из разрушенного «Шахедом» дома, рассказали в одесской ГСЧС.

Удар случился в понедельник ночью в Одессе, 6 апреля. Семья услышала, как стены их дома начали сыпаться от удара российского беспилотника.

«Мама Каролины — отчаянная женщина, которая при надежды и ждет новой жизни, — закрыла дочь собой. Когда спасатели извлекали ее из-под завалов, они сначала даже не видели ребенка. Пока женщина не закричала сквозь боль: „Спасите дочь!“, — говорится в сообщении.

Мама Каролины позволила опубликовать это фото без блюра, чтобы видел мир, что делают россияне.

«В два года ребенок не должен знать, что такое „взрыв“, „огненный плен“ или „завалы“», — отмечает мать ребенка.

«Во взгляде Каролины — немой ужас и взрослое, недетское отчаяние. Она еще не все понимает, но уже чувствует: произошло что-то непоправимое», — добавили чрезвычайники.

В ГСЧС сообщили, что сейчас с Каролиной и ее мамой все хорошо. Их выписали из больницы.

/ © Hromadske.ua

© Hromadske.ua

/ © Hromadske.ua

© Hromadske.ua

/ © Hromadske.ua

© Hromadske.ua

/ © Hromadske.ua

© Hromadske.ua

/ © Hromadske.ua

© Hromadske.ua

/ © Hromadske.ua

© Hromadske.ua

Напомним, в ночь на 6 апреля россияне массово атаковали Одессу.

Известно о трех погибших и 16 раненых. Среди погибших — 30-летняя женщина и ее маленькая дочь 2,6 года, а также 53-летняя женщина.

Дата публикации
Количество просмотров
2106
